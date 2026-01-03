ЗМІ: віцепрезидентка Венесуели перебуває в Росії

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес перебуває в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Reuters в суботу чотири джерела, обізнані з її пересуваннями, після того, як Трамп заявив, що Мадуро був захоплений американськими військами.

Її брат, Хорхе Родрігес, голова національних зборів, перебуває в Каракасі, повідомили три джерела, обізнані з його місцезнаходженням.

Делсі Родрігес з'явилася в аудіоповідомленні на державному телебаченні раніше того ж дня, закликаючи надати докази того, що Мадуро і його дружина Сілія живі, тоді як Хорхе Родрігес не з'являвся з моменту початку операції США.

Згідно з венесуельською конституцією, за відсутності Мадуро влада в країні має перейти до Делсі Родрігес.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.