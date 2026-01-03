СМИ: вице-президент Венесуэлы находится в России

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Reuters в субботу четыре источника, знакомые с ее передвижениями, после того, как Трамп заявил, что Мадуро был захвачен американскими войсками.

Ее брат, Хорхе Родригес, председатель национального собрания, находится в Каракасе, сообщили три источника, осведомленные о его местонахождении.

Делси Родригес появилась в аудиосообщении на государственном телевидении ранее в тот же день, призывая предоставить доказательства того, что Мадуро и его жена Силия живы, в то время как Хорхе Родригес не появлялся с момента начала операции США.

Согласно венесуэльской конституции, в отсутствие Мадуро власть в стране должна перейти к Делси Родригес.

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.

В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.