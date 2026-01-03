Зеленський прокоментував операцію США у Венесуелі з натяком на Путіна

Президент вважає, що США у Венесуелі показали орієнтир, як діяти з диктаторами.

Про це він заявив на брифінгу в Києві після зустрічі з радниками західних лідерів, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент доповнив офіційну реакцію українського МЗС, яке не заперечило проти спецоперації США у Венесуелі та нагадало про його нелегітимність.

"Ну що я можу сказати. Якщо з диктаторами можна (поводитися) ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі", – сказав він, викликавши сміх серед журналістів.

Зеленський утримався від прямої згадки про Росію або її нелегітимного лідера Владіміра Путіна, але контекст заяви дозволяв не виключити, що йдеться саме про нього.

Як повідомлялося, Сибіга на тлі операції США у Венесуелі нагадав про нелегітимність Мадуро.

У суботу, спецпідрозділ "Дельта", що вже виконував такі місії, захопив лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і вивіз його за межі країни.

Трамп вже оприлюднив фото з затриманим Мадуро.

Детально тайте у статті: "Війна на пів години: як атака США на Венесуелу показала нову стратегію Трампа"