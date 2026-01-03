Спецоперацію із захоплення та арешту венесуельського лідера Ніколаса Мадуро здійснив підрозділ сухопутних сил США "Дельта".

Про це повідомляють з посиланням на посадовців США американські медіа, зокрема CBS.

Американські посадовці, що повідомляють журналістам про перебіг операції, розповіли, що авторитарного президента Венесуели Ніколаса Мадуро захопили у ранні години суботи за місцевим часом – тобто уранці за Києвом – військовослужбовці американського елітного спецпідрозділу "Дельта".

Цей спеціальний підрозділ є складовою сухопутних сил США.

Відомо також, що разом із Мадуро американці викрали з Венесуели його дружину; обох вивезли за межі країни, про це заявив президент Дональд Трамп. Місце перебування венесуельського лідера не уточнюється.

Спецпідрозділ "Дельта" за свою історію багаторазово залучався для виконання місій за кордоном. Вважають, що частина виконаних ним завдань досі лишаються засекреченими. З публічно відомих операцій найсвіжішою є ліквідація лідера терористичної Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді.

У 1989 році, за президента-республіканця Джорджа Буша, під час вторгнення США до Панами бійці "Дельти" захопили тодішнього лідера цієї держави Мануеля Нор'єгу. Його переправили до США, де судили за воєнні злочини і приговорили до 40 років у в'язниці. Згодом його передали до Франції, а звідти – до Панами, де Нор'єгу також визнали винним, але згодом – звільнили через хворобу, для лікування.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

Європейські лідери наразі уникають оцінок операції США проти Венесуели.