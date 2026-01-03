Сибіга на тлі операції США у Венесуелі нагадав про нелегітимність Мадуро

Глава МЗС Андрій Сибіга на тлі американської військової операції у Венесуелі наголосив на праві венесуельського народу нра гідність і свободу і нагадав, що Україна не визнає легітимності Ніколаса Мадуро.

Про це йдеться у його заяві, розміщеній в Х, передає "Європейська правда".

Як наголосив Сибіга, Україна послідовно захищає право народів жити вільно, без диктатури, гноблення та порушень прав людини.

"Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх відношеннях. Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу наголошують на поширених злочинах, насильстві, тортурах, гнобленні, порушенні всіх основних свобод, фальсифікації виборів та знищенні демократії і верховенства права, що здійснюються його режимом", – зазначив він.

За словами міністра, Україна, як і десятки інших країн у різних частинах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників.

"Народ Венесуели повинен мати можливість жити нормальним життям, мати безпеку, процвітання та людську гідність. Ми будемо й надалі підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу", – наголосив Сибіга.

"Ми виступаємо за подальший розвиток подій відповідно до принципів міжнародного права, надаючи пріоритет демократії, правам людини та інтересам венесуельців", – заявив він.

Міністр також висловив подяку "всім у світі, хто допомагає захищати життя".

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.