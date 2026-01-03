Зеленский прокомментировал операцию США в Венесуэле с намеком на Путина

Президент считает, что США в Венесуэле показали ориентир, как действовать с диктаторами.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент дополнил официальную реакцию украинского МИД, который не возразил против спецоперации США в Венесуэле и напомнил о его нелегитимности.

"Ну что я могу сказать. Если с диктаторами можно (обращаться) вот так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", – сказал он, вызвав смех среди журналистов.

Зеленский воздержался от прямого упоминания о России или ее нелегитимном лидере Владимире Путине, но контекст заявления позволял не исключить, что речь идет именно о нем.

Как сообщалось, Сибига на фоне операции США в Венесуэле напомнил о нелегитимности Мадуро.

В субботу, спецподразделение "Дельта", уже выполнявшее такие миссии, захватило лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезло его за пределы страны.

Трамп уже обнародовал фото с задержанным Мадуро.

