Президент США предостерег Британию от сотрудничества с Китаем

Президент США Дональд Трамп предостерег Великобританию от углубления сотрудничества с Китаем, заявив, что это "опасно".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на премьере документального фильма первой леди США Мелании Трамп.

Трампа спросили, что он думает об углублении отношений между Пекином и Лондоном на фоне визита британского премьер-министра Кира Стармера в Китай. Глава британского правительства прибыл с четырехдневным визитом в Пекин – впервые за последние 8 лет.

Во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином Кир Стармер заявил, что стремится выстроить "более изящные" отношения с КНР. Стороны достигли соглашений по торговле и инвестициям. Китай также ввел 30-дневный безвизовый режим для граждан Великобритании.

Президент США назвал эти шаги "опасными" и упомянул о Канаде, которая также недавно заключила ряд соглашений с КНР.

"Для них это очень опасно, а для Канады еще опаснее вступать в деловые отношения с Китаем. Канада переживает не лучшие времена. У них очень плохие дела. И Китай не может быть выходом из ситуации. Первое, что они сделают, – запретят играть в хоккей. Канаде это не понравится", – ответил президент США.

Отношения между странами в последние недели выглядят напряженными после того, как премьер Канады Марк Карни посетил Пекин и подписал торговое соглашение с Китаем.

Из-за этого президент США Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами на канадские импортные товары.

Как писали, Трамп также анонсировал 50% пошлины на канадские самолеты, если она не откроет свой рынок для американских Gulfstream.

Больше об обострении между Оттавой и Вашингтоном читайте в статье "Европейской правды": Новая цель агрессии Трампа: как Канада готовится к противостоянию с Соединенными Штатами.