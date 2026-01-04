Лидеры Франции и Германии отреагировали на операцию Трампа в Венесуэле и захват Мадуро

Лидеры Франции и Германии прокомментировали молниеносную операцию США в Венесуэле с захватом президента Николаса Мадуро и его жены.

Как сообщает "Европейская правда", заявления лидеров и руководителей МИД появились в их X.

Президент Франции Эмманюэль Макрон констатировал, что венесуэльцы "избавились от диктатуры Николаса Мадуро и могут только радоваться по этому поводу", поскольку тот узурпировал власть и подавлял фундаментальные свободы.

"Будущий переход власти должен быть мирным, демократическим и с уважением к воле венесуэльского народа. Мы хотим, чтобы избранный в 2024 году президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа мог как можно быстрее обеспечить этот переход", – отметил Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил как позитив для Венесуэлы конец правления Мадуро, но напомнил о важности международного права.

"Мадуро довел свою страну до руины. Последние выборы были сфальсифицированы. Как и многие страны, мы не признавали его президентства... Юридическая оценка интервенции США – сложный вопрос и требует тщательного анализа. Международное право остается руководящей основой. На этом этапе нужно избежать политической нестабильности в Венесуэле", – отметил он, добавив, что теперь главное – обеспечить переход власти к демократически избранной.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после того военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.

