Глава МЗС Литви нагадав, що Мадуро підтримував війну РФ проти України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис нагадав, що захоплений США президент Венесуели Ніколас Мадуро підтримував агресію Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він загадав у своїй заяві в X щодо останніх подій у Венесуелі.

Будрис нагадав, що Литва не визнавала Мадуро легітимним президентом Венесуели.

We are closely monitoring the situation in #Venezuela in coordination with our international partners and allies.



Lithuania has not recognized Nicolás Maduro as the legitimate president of Venezuela. As a reminder, his regime has supported Russia’s war of aggression against… – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) January 3, 2026

"Для нагадування – його режим підтримував загарбницьку війну Росії проти України та активно співпрацював з Іраном та Кубою", – зазначив очільник МЗС Литви.

"На даному етапі головне, щоб будь-які подальші кроки відповідали міжнародному праву", – додав він.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Ма.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

