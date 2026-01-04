Укр Рус Eng

Глава МИД Литвы напомнил, что Мадуро поддерживал войну РФ против Украины

Новости — Воскресенье, 4 января 2026, 10:18 — Мария Емец

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро поддерживал агрессию России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем заявлении в X относительно последних событий в Венесуэле.

Будрис напомнил, что Литва не признавала Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.

"Для напоминания – его режим поддерживал захватническую войну России против Украины и активно сотрудничал с Ираном и Кубой", – отметил глава МИД Литвы.

"На данном этапе главное, чтобы любые дальнейшие шаги соответствовали международному праву", – добавил он.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк,.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.

