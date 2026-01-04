Глава МИД Литвы напомнил, что Мадуро поддерживал войну РФ против Украины

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро поддерживал агрессию России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем заявлении в X относительно последних событий в Венесуэле.

Будрис напомнил, что Литва не признавала Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.

We are closely monitoring the situation in #Venezuela in coordination with our international partners and allies.



Lithuania has not recognized Nicolás Maduro as the legitimate president of Venezuela. As a reminder, his regime has supported Russia’s war of aggression against… – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) January 3, 2026

"Для напоминания – его режим поддерживал захватническую войну России против Украины и активно сотрудничал с Ираном и Кубой", – отметил глава МИД Литвы.

"На данном этапе главное, чтобы любые дальнейшие шаги соответствовали международному праву", – добавил он.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк,.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.

Читайте также Война на полчаса: как атака США на Венесуэлу показала новую стратегию Трампа