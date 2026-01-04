Папа Римский отреагировал на операцию Трампа в Венесуэле

Папа Римский Лев XIV призвал Венесуэлу оставаться независимым государством и заявил, что с "душой, полной беспокойства", следит за развитием событий по захвату США президента Николаса Мадуро и его жены.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Папа Римский Лев XIV призвал к уважению прав человека и верховенства права, "закрепленных" в конституции Венесуэлы.

"Мы не должны медлить с преодолением насилия и вступлением на путь справедливости и мира, гарантируя при этом суверенитет страны", – заявил он.

Кроме того, Папа Римский, который критиковал некоторые решения американского президента Дональда Трампа, призвал его не устранять Мадуро с помощью военной силы.

"Добро любимого венесуэльского народа должно преобладать над всеми другими соображениями", – добавил понтифик.

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.

