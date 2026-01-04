Трамп заявил, что США будут контролировать Венесуэлу до стабильной смены власти
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не обеспечат "независимый переход".
Об этом он сказал во время пресс-конференции, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".
Трамп не предоставил подробной информации о том, как именно это будет происходить.
"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход", – сказал американский президент.
Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.
Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.
Читайте также Война на полчаса: как атака США на Венесуэлу показала новую стратегию Трампа