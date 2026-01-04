Премьер Испании резко раскритиковал действия США в Венесуэле в письме к своей партии

Премьер-министр Испании Педро Санчес в письме к Испанской социалистической рабочей партии в воскресенье, 4 января, осудил "нарушение международного права" в Венесуэле со стороны США.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Комментарии Санчеса в письме были более резкими, чем его заявление в субботу, в котором он призвал к "деэскалации" и подчеркнул необходимость соблюдения международного права и принципов Устава ООН.

В письме Санчеса речь шла о "нарушении международного права в Венесуэле, акте, который мы решительно осуждаем".

Испания является домом для крупнейшей венесуэльской диаспоры за пределами Латинской Америки и США. В воскресенье сотни левых протестующих провели демонстрацию у посольства США в Мадриде, чтобы выразить свой протест против действий Вашингтона.

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.

А Трамп, в свою очередь, заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не обеспечат "независимый переход".

