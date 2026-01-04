Генсек Ради Європи: право сили стало нормою, дії США не можна ні засудити, ні підтримати

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прокоментував події у Венесуелі та заявив, що не може ні засудити дії США, ні підтримати.

Про це йдеться у його заяві, передає "Європейська правда".

Берсе заявив, що ситуація у Венесуелі свідчить про глибокі зміни у "новому світовому порядку, де застосування сили є нормою, а закон використовується як зброя".

"Цю ситуацію не можна звести до бінарного вибору між засудженням і підтримкою", – сказав генсек Ради Європи.

За його словами, Рада Європи вважає, що будь-яке застосування сили на території іншої держави "порушує серйозні питання з точки зору міжнародного права, включно із основними принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй щодо суверенітету, територіальної цілісності та невтручання".

"Рада Європи знає з власного досвіду роботи в Україні, наскільки крихким стає міжнародне право, коли застосування сили стає нормою. Саме тому важливі послідовність і авторитетність", – зауважив Берсе.

Він наголосив на тому, що перехід влади у Венесуелі повинен бути мирним, демократичним і поважати волю венесуельського народу.

"Демократія може перемогти лише в тому випадку, якщо її відновлять самі венесуельці через інклюзивний політичний процес, надійні вибори та відновлення демократичних інститутів, які користуються довірою громадськості", – зазначив Берсе.

Також він додав, що міжнародне право "є універсальним, інакше воно не має сенсу".

"Демократія є стійкою, коли вона є вільно обраною, інституційно захищеною та заснованою на законності. Світ, в якому панують винятки, подвійні стандарти чи конкуруючі сфери впливу, є більш небезпечним світом", – підсумував генсек Ради Європи.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

А Трамп, своєю чергою, заявив, що США керуватимуть Венесуелою доки не забезпечать "незалежний перехід".

