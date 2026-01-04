Генсек Совета Европы: право силы стало нормой, действия США нельзя ни осудить, ни поддержать

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прокомментировал события в Венесуэле и заявил, что не может ни осудить действия США, ни поддержать их.

Об этом говорится в его заявлении, передает "Европейская правда".

Берсе заявил, что ситуация в Венесуэле свидетельствует о глубоких изменениях в "новом мировом порядке, где применение силы является нормой, а закон используется как оружие".

"Эту ситуацию нельзя свести к бинарному выбору между осуждением и поддержкой", – сказал генсек Совета Европы.

По его словам, Совет Европы считает, что любое применение силы на территории другого государства "поднимает серьезные вопросы с точки зрения международного права, включая основные принципы Устава Организации Объединенных Наций в отношении суверенитета, территориальной целостности и невмешательства".

"Совет Европы знает из собственного опыта работы в Украине, насколько хрупким становится международное право, когда применение силы становится нормой. Именно поэтому важны последовательность и авторитетность", – отметил Берсе.

Он подчеркнул, что переход власти в Венесуэле должен быть мирным, демократическим и уважать волю венесуэльского народа.

"Демократия может победить только в том случае, если ее восстановят сами венесуэльцы через инклюзивный политический процесс, надежные выборы и восстановление демократических институтов, которые пользуются доверием общественности", – отметил Берсе.

Также он добавил, что международное право "является универсальным, иначе оно не имеет смысла".

"Демократия устойчива, когда она свободно избрана, институционально защищена и основана на законности. Мир, в котором господствуют исключения, двойные стандарты или конкурирующие сферы влияния, является более опасным миром", – подытожил генсек Совета Европы.

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.

А Трамп, в свою очередь, заявил, что США будут управлять Венесуэлой, пока не обеспечат "независимый переход".

