В Іспанії пройшли протести проти втручання США у Венесуелі

У неділю, 4 січня, в Мадриді та інших містах Іспанії відбулися масові протести на підтримку Венесуели та проти військового втручання США в країну.

Демонстрація в районі Саламанка в Мадриді, яка зібрала більше тисячі осіб за даними уряду, пройшла перед посольством США.

Протестувальники висловлювали своє обурення щодо дій Сполучених Штатів, звинувачуючи їх в порушенні міжнародного права та підтримці терористичної діяльності.

Мітинг підтримали представники різних політичних груп, які виступили проти арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. На мітингу були присутні також представники палестинських, кубинських незалежницьких рухів.

Протести проти втручання США не обмежились лише Мадридом. В інших містах Іспанії, таких як Памплона, Леон і Логроньо, також відбулися мітинги.

У Логроньо поліція змушена була втручатися для підтримання порядку.

Протести стали виразом глибокої незгоди з політикою США щодо Венесуели та закликом до солідарності з венесуельським народом.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у листі до Іспанської соціалістичної робітничої партії в неділю, 4 січня, засудив "порушення міжнародного права" у Венесуелі США.

Коментарі Санчеса у листі були більш різкими, ніж його заява в суботу, в якій він закликав до "деескалації" і наголосив на необхідності дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН.

