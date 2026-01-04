В Испании прошли протесты против вмешательства США в Венесуэле

В воскресенье, 4 января, в Мадриде и других городах Испании прошли массовые протесты в поддержку Венесуэлы и против военного вмешательства США в страну.

Демонстрация в районе Саламанка в Мадриде, которая собрала более тысячи человек по данным правительства, прошла перед посольством США.

Протестующие выражали свое возмущение действиями Соединенных Штатов, обвиняя их в нарушении международного права и поддержке террористической деятельности.

Митинг поддержали представители различных политических групп, выступившие против ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На митинге присутствовали также представители палестинских, кубинских независимостных движений.

Протесты против вмешательства США не ограничились только Мадридом. В других городах Испании, таких как Памплона, Леон и Логроньо, также прошли митинги.

В Логроньо полиция была вынуждена вмешаться для поддержания порядка.

Протесты стали выражением глубокого несогласия с политикой США в отношении Венесуэлы и призывом к солидарности с венесуэльским народом.

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в письме к Испанской социалистической рабочей партии в воскресенье, 4 января, осудил "нарушение международного права" в Венесуэле США.

Комментарии Санчеса в письме были более резкими, чем его заявление в субботу, в котором он призвал к "деэскалации" и подчеркнул необходимость соблюдения международного права и принципов Устава ООН.

