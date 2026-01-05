Лидеры Финляндии и Швеции поддержали Данию и Гренландию после новых заявлений Трампа

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразили поддержку Дании и Гренландии после того, как американский лидер Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями о необходимости контроля США над островом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Финский лидер Стубб написал в соцсети Х, что никто не может принимать решения за Гренландию и Данию, кроме самих Гренландии и Дании.

"Наш нордический друг и премьер Дании Метте Фредериксен имеют нашу полную поддержку", – написал президент Финляндии.

Шведский премьер Кристерссон также подчеркнул, что только Дания и Гренландия имеют право принимать решения по вопросам, касающимся их. "Швеция полностью поддерживает соседнюю страну", – подчеркнул глава шведского правительства в Х.

Глава Белого дома Трамп во время воскресного интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле вновь подтвердил желание контролировать Гренландию.

Свои комментарии по поводу Гренландии он повторил во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, заявив, что ЕС нуждается в том, чтобы США получили Гренландию.

Лидеры Гренландии и Дании призвали Трампа прекратить угрожать захватить остров, который является частью Датского королевства.

В ЕС заявили, что сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и неприкосновенности границ является чрезвычайно важным для Европейского Союза.