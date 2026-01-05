Трамп допустив можливість військової операції проти ще однієї країни

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому "подобається" ідея військової операції США в Колумбії.

Про це, як пише "Європейська правда", глава Білого дому сказав у спілкуванні з журналістами на борту президентського літака Air Force One.

Президент США заявив, що Колумбією керує "хворий чоловік", маючи на увазі президента країни Густаво Петро. Він, за словами Трампа, бере участь у виготовленні кокаїну та його продажу до США, але це не "триватиме довго".

"Колумбія теж дуже хвора, нею керує хворий чоловік, який любить виробляти кокаїн і продавати його до Сполучених Штатів, і він не буде цим займатися дуже довго", – сказав Трамп.

На запитання журналістки, чи планується операція США у Колумбії, Трамп відповів, що це "звучить добре".

Ця заява пролунала після проведення військової операції США у Венесуелі. У ніч на 3 січня Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі.

Невдовзі після того військові США схопили лідера країни Ніколаса Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

А Трамп своєю чергою заявив, що США керуватимуть Венесуелою, доки не забезпечать "незалежний перехід".

