Трамп допустил возможность военной операции против еще одной страны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему "нравится" идея военной операции США в Колумбии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава Белого дома сказал в общении с журналистами на борту президентского самолета Air Force One.

Президент США заявил, что Колумбией руководит "больной человек", имея в виду президента страны Густаво Петро. Он, по словам Трампа, участвует в изготовлении кокаина и его продаже в США, но это не "продлится долго".

"Колумбия тоже очень больна, ею руководит больной человек, который любит производить кокаин и продавать его в Соединенные Штаты, и он не будет этим заниматься очень долго", – сказал Трамп.

На вопрос журналистки, планируется ли операция США в Колумбии, Трамп ответил, что это "звучит хорошо".

Это заявление прозвучало после проведения военной операции США в Венесуэле. В ночь на 3 января Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле.

Вскоре после этого военные США схватили лидера страны Николаса Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.

А Трамп в свою очередь заявил, что США будут руководить Венесуэлой, пока не обеспечат "независимый переход".

