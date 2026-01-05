За рік до Рима прибула рекордна кількість паломників – понад 30 млн

У 2025 році італійський Рим прийняв понад 30 млн паломників з нагоди Католицького Ювілейного року.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Ватикану та італійських посадовців, передає "Європейська правда".

До Рима прибуло близько 33,5 млн паломників з нагоди Католицького Ювілейного року, що стало рекордом за кількістю відвідувачів за рік. Рік, протягом якого католики також можуть отримати особливе відпущення гріхів, закінчується у вівторок, 6 січня.

Святі роки, або ювілеї, зазвичай відбуваються кожні 25 років і вважаються часом миру, прощення та помилування. Паломники можуть увійти в спеціальні "Святі двері" в чотирьох римських базиліках і побачити Папу Римського на спеціальних аудієнціях протягом року.

За словами офіційних осіб, за останні 12 місяців до Рима приїхали відвідувачі з 185 країн, серед яких найбільше було паломників з Італії, США, Іспанії, Бразилії та Польщі.

Італійські посадовці заявили, що 3,7 млрд євро державних і європейських коштів, витрачених на реконструкцію туристичних об'єктів для цієї події, були варті інвестицій.

"Весь світ приїхав до Рима. Ювілей не був збитковою інвестицією, а став рушійною силою, яка сприяла загальному зростанню", – заявив архієпископ Ріно Фізікелла, головний організатор ювілею з боку Ватикану.

Хоча зазвичай ювілеї відбуваються лише раз на чверть століття, у 2033 році очікується особливий ювілейний рік у рамках святкувань 2000-річчя від смерті Ісуса.

Як зазначається, останній рекорд ювілейного туризму, встановлений під час святого року 2000, становив 25 млн.

Ювілей 2025 року відзначився історичною рідкістю, якої не було 300 років. Його відкрив один папа – Франциск, а закриє під час офіційної церемонії в базиліці Святого Петра його наступник, Лев.

Очікується, що сотні будівельних проєктів, пов'язаних з ювілеєм, будуть продовжуватися в Римі і після закінчення Святого року.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV у неділю, 18 травня офіційно зійшов на посаду, ставши першим американцем на чолі Святого престолу. Його попередник був похований 26 квітня.

69-річний Роберт Прево був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.

У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.

На початку грудня президент Володимир Зеленський мав аудієнцію із Папою Римським Левом.