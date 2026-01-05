За год в Рим прибыло рекордное количество паломников – более 30 млн

В 2025 году итальянский Рим принял более 30 млн паломников по случаю Католического Юбилейного года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Ватикана и итальянских чиновников, передает "Европейская правда".

В Рим прибыло около 33,5 млн паломников по случаю Католического Юбилейного года, что стало рекордом по количеству посетителей за год. Год, в течение которого католики также могут получить особое отпущение грехов, заканчивается во вторник, 6 января.

Святые годы, или юбилеи, обычно происходят каждые 25 лет и считаются временем мира, прощения и помилования. Паломники могут войти в специальные "Святые двери" в четырех римских базиликах и увидеть Папу Римского на специальных аудиенциях в течение года.

По словам официальных лиц, за последние 12 месяцев в Рим приехали посетители из 185 стран, среди которых больше всего было паломников из Италии, США, Испании, Бразилии и Польши.

Итальянские чиновники заявили, что 3,7 млрд евро государственных и европейских средств, потраченных на реконструкцию туристических объектов для этого события, стоили инвестиций.

"Весь мир приехал в Рим. Юбилей не был убыточной инвестицией, а стал движущей силой, которая способствовала общему росту", – заявил архиепископ Рино Физикелла, главный организатор юбилея со стороны Ватикана.

Хотя обычно юбилеи происходят только раз в четверть века, в 2033 году ожидается особый юбилейный год в рамках празднования 2000-летия со дня смерти Иисуса.

Как отмечается, последний рекорд юбилейного туризма, установленный во время святого года 2000, составил 25 млн.

Юбилей 2025 года отметился исторической редкостью, которой не было 300 лет. Его открыл один папа – Франциск, а закроет во время официальной церемонии в базилике Святого Петра его преемник, Лев.

Ожидается, что сотни строительных проектов, связанных с юбилеем, будут продолжаться в Риме и после окончания Святого года.

Напомним, Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 18 мая, официально вступил в должность, став первым американцем во главе Святого престола. Его предшественник был похоронен 26 апреля.

69-летний Роберт Прево был назначен кардиналом покойным Папой Римским Франциском в 2023 году. Он возглавлял управление Святого Престола, ответственное за отбор епископов по всему миру.

В своем первом воскресном полуденном благословении как понтифик Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.

В начале декабря президент Владимир Зеленский имел аудиенцию с Папой Римским Львом.