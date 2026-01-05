Укр Рус Eng

У США з'явилися кадри "спецоперації" з доставки Мадуро до будівлі суду

Новини — Понеділок, 5 січня 2026, 15:37 — Марія Ємець

Транспортування захопленого США президенти Венесуели Ніколаса Мадуро із в’язниці до будівлі суду у Нью-Йорку виглядало майже як спецоперація – з використанням гелікоптера, бронемашини та масштабними заходами безпеки. 

Як повідомляє "Європейська правда", кадри оприлюднили CNN та інші американські ЗМІ.

Спершу Мадуро перевезли гелікоптером з в’язниці у Нью-Йорку, де він перебував, до району неподалік будівлі суду, де йому та дружині невдовзі мають висунути звинувачення. 

Після того захопленого венесуельського президента везли до будівлі суду бронемашиною. 

 

Раніше повідомляли, що судове засідання має розпочатись опівдні за місцевим часом (19-00 за Києвом).

Розгляд справи Мадуро доручили 92-річному федеральному судді Алвіну Геллерштейну, призначеному ще Біллом Клінтоном у 1998 році. За свою тривалу кар’єру він очолював розгляд серії справ, пов’язаних з терактами 11 вересня 2001 року та інших справ, пов’язаних з тероризмом і нацбезпекою. 

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

Читайте також: "Для Кремля дії США у Венесуелі стали зеленим сигналом. Але це також серйозний удар по РФ".

