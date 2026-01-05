У США з'явилися кадри "спецоперації" з доставки Мадуро до будівлі суду

Транспортування захопленого США президенти Венесуели Ніколаса Мадуро із в’язниці до будівлі суду у Нью-Йорку виглядало майже як спецоперація – з використанням гелікоптера, бронемашини та масштабними заходами безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", кадри оприлюднили CNN та інші американські ЗМІ.

Спершу Мадуро перевезли гелікоптером з в’язниці у Нью-Йорку, де він перебував, до району неподалік будівлі суду, де йому та дружині невдовзі мають висунути звинувачення.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking.



Follow live updates: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo – ABC News (@ABC) January 5, 2026

Після того захопленого венесуельського президента везли до будівлі суду бронемашиною.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe – Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Раніше повідомляли, що судове засідання має розпочатись опівдні за місцевим часом (19-00 за Києвом).

Розгляд справи Мадуро доручили 92-річному федеральному судді Алвіну Геллерштейну, призначеному ще Біллом Клінтоном у 1998 році. За свою тривалу кар’єру він очолював розгляд серії справ, пов’язаних з терактами 11 вересня 2001 року та інших справ, пов’язаних з тероризмом і нацбезпекою.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

Читайте також: "Для Кремля дії США у Венесуелі стали зеленим сигналом. Але це також серйозний удар по РФ".