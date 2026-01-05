В США появились кадры "спецоперации" по доставке Мадуро в здание суда
Новости — Понедельник, 5 января 2026, 15:37 —
Транспортировка захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро из тюрьмы в здание суда в Нью-Йорке выглядела почти как спецоперация – с использованием вертолета, бронемашины и масштабными мерами безопасности.
Как сообщает "Европейская правда", кадры обнародовали CNN и другие американские СМИ.
Сначала Мадуро перевезли вертолетом из тюрьмы в Нью-Йорке, где он находился, в район недалеко от здания суда, где ему и жене вскоре должны предъявить обвинения.
Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking.
Follow live updates: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo– ABC News (@ABC) January 5, 2026
После того захваченного венесуэльского президента везли к зданию суда на бронемашине.
BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe– Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Ранее сообщалось, что судебное заседание должно начаться в полдень по местному времени (19-00 по Киеву).
Рассмотрение дела Мадуро поручили 92-летнему федеральному судье Алвину Геллерштейну, назначенному еще Биллом Клинтоном в 1998 году. За свою длительную карьеру он возглавлял рассмотрение серии дел, связанных с терактами 11 сентября 2001 года и других дел, связанных с терроризмом и нацбезопасностью.
Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после того военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк.
