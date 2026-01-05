Прем'єрка Данії впевнена: слова Трампа щодо Гренландії слід сприймати серйозно

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен переконана, що президент США Дональд Трамп серйозно налаштований захопити Гренландію.

Про це вона заявила у понеділок, 5 січня, її цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Фредеріксен заявила, що вже чітко висловила позицію своєї країни щодо цього питання, а Гренландія, своєю чергою, за її словами, неодноразово заявляла, що не хоче бути частиною Сполучених Штатів.

"На жаль, я вважаю, що слова американського президента про те, що він хоче Гренландію, слід сприймати серйозно. Якщо Сполучені Штати нападуть на іншу країну НАТО, все зупиниться", – наголосила прем’єр-міністерка Данії.

Нагадаємо, Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Свої коментарі щодо Гренландії він повторив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, заявивши, що США потребує контролю над Гренландією.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози щодо острова.

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловили підтримку Данії та Гренландії. На підтримку виступили також країни Балтії.