Премьер Дании уверена: слова Трампа по Гренландии следует воспринимать серьезно

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен убеждена, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен захватить Гренландию.

Об этом она заявила в понедельник, 5 января, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Фредериксен заявила, что уже четко выразила позицию своей страны по этому вопросу, а Гренландия, в свою очередь, по ее словам, неоднократно заявляла, что не хочет быть частью Соединенных Штатов.

"К сожалению, я считаю, что слова американского президента о том, что он хочет Гренландию, следует воспринимать серьезно. Если Соединенные Штаты нападут на другую страну НАТО, все остановится", – подчеркнула премьер-министр Дании.

Напомним, Трамп во время воскресного интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле вновь подтвердил желание контролировать Гренландию.

Свои комментарии по Гренландии он повторил во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, заявив, что США нуждается в контроле над Гренландией.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы в отношении острова.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразили поддержку Дании и Гренландии. В поддержку выступили также страны Балтии.