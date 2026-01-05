Мадуро виступив в суді в США, заявив, що невинний

Захоплений США президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина в понеділок не визнали себе винними у федеральних звинуваченнях у наркоторгівлі та незаконному володінні зброєю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News.

Вони виступили в американському суді через кілька днів після того, як були затримані американськими військовими в ході вражаючої нічної операції та доставлені до Нью-Йорка для притягнення до відповідальності.

Мадуро та його дружина Сілія Флорес з'явилися перед федеральним суддею Альвіном Геллерштейном у федеральному суді в нижній частині Манхеттена. Обох під посиленою охороною доставили вертольотом з міського слідчого ізолятора в Брукліні до вертолітного майданчика в Манхеттені, а потім кортежем до суду за кілька годин до початку судового засідання в понеділок після обіду.

"Я невинний. Я не винен – я порядний чоловік", – сказав Мадуро через перекладача, додавши, що він "все ще є президентом своєї країни".

Венесуельського лідера представляє Баррі Поллак, досвідчений адвокат, який представляв засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і допоміг укласти угоду, в результаті якої той визнав себе винним в одному злочині за оприлюднення військових таємниць США в 2024 році. Флорес представляє Марк Доннеллі, адвокат з Техасу, згідно з судовими документами.

Перед початком судового засідання біля будівлі суду зібралися протестувальники.

Геллерштейн заявив, що його завдання і намір полягають у тому, щоб забезпечити Мадуро і його дружині справедливий суд і справедливий розгляд справи.

Ця поява поклала початок, ймовірно, багатомісячним судовим розглядам, що передуватимуть потенційному кримінальному судовому процесу. Адвокати захисту заявили, що ні Мадуро, ні Флорес наразі не просять про звільнення під заставу, але можуть подати таке прохання в майбутньому. Наступне засідання призначено на 17 березня.

Поллак повідомив суду, що у скинутого президента є проблеми зі здоров'ям, які потребують уваги, а адвокат Флорес заявив, що під час затримання вона могла отримати перелом або сильні забої ребер. Геллерштейн заявив, що і Мадуро, і Флорес отримають медичну допомогу.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

