Мадуро выступил в суде в США, заявил, что невиновен

Захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена в понедельник не признали себя виновными по федеральным обвинениям в наркоторговле и незаконном владении оружием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC News.

Они выступили в американском суде через несколько дней после того, как были задержаны американскими военными в ходе впечатляющей ночной операции и доставлены в Нью-Йорк для привлечения к ответственности.

Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед федеральным судьей Альвином Геллерштейном в федеральном суде в нижней части Манхэттена. Обоих под усиленной охраной доставили вертолетом из городского следственного изолятора в Бруклине на вертолетную площадку в Манхэттене, а затем кортежем в суд за несколько часов до начала судебного заседания в понедельник после обеда.

"Я невиновен. Я не виновен – я порядочный человек", – сказал Мадуро через переводчика, добавив, что он "все еще является президентом своей страны".

Венесуэльского лидера представляет Барри Поллак, опытный адвокат, который представлял основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помог заключить соглашение, в результате которого тот признал себя виновным в одном преступлении за обнародование военных секретов США в 2024 году. Флорес представляет Марк Доннелли, адвокат из Техаса, согласно судебным документам.

Перед началом судебного заседания у здания суда собрались протестующие.

Геллерштейн заявил, что его задача и намерение состоят в том, чтобы обеспечить Мадуро и его жене справедливый суд и справедливое рассмотрение дела.

Это появление положило начало, вероятно, многомесячным судебным разбирательствам, которые будут предшествовать потенциальному уголовному судебному процессу. Адвокаты защиты заявили, что ни Мадуро, ни Флорес пока не просят об освобождении под залог, но могут подать такую просьбу в будущем. Следующее заседание назначено на 17 марта.

Поллак сообщил суду, что у свергнутого президента есть проблемы со здоровьем, требующие внимания, а адвокат Флорес заявил, что во время задержания она могла получить перелом или сильные ушибы ребер. Геллерштейн заявил, что и Мадуро, и Флорес получат медицинскую помощь.

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк.

