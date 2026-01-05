У поліції Латвії назвали версію того, що могло спричинити пошкодження кабелю в Балтиці

Державна поліція Латвії не виключає, що пошкодження оптичного кабелю Паланга (Швянтойї) – Лієпая в Балтійському морі могло бути викликано погодними умовами, проте говорити про справжні причини події поки рано.

Про це повідомили агентству LЕТА в Держполіції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Наразі в Держполіції очікують інформацію від конкретного підприємства про характер пошкодження кабелю і можливий розмір збитків.

"Необхідно встановити причини пошкодження кабелю – чи було воно навмисним або, можливо, сталося під впливом погодних умов чи інших факторів. Саме це зараз розслідується в рамках кримінального процесу", – пояснили в поліції.

Як повідомив у понеділок ввечері телеканал TV Kurzeme, судно, яке спочатку підозрювалося в можливому пошкодженні кабелю в Балтійському морі, належить Норвегії і називається Silver Copenhagen.

Як повідомлялося, дані Держполіції в даний час не вказують на те, що судно в Лієпайському порту пов'язане з пошкодженням оптичного кабелю в Балтійському морі. Як повідомили агентству LЕТА у відділі громадських відносин Держполіції, вчора ввечері поліція завершила роботу на судні, яке підозрювалося в можливому пошкодженні кабелю.

В ході процесуальних дій поліцейські оглянули судно і якір, вивчили технічне обладнання і журнали, а також допитали кількох осіб. Екіпаж судна співпрацював з поліцією, добровільно надаючи всю необхідну для розслідування інформацію.

Наразі отримана інформація не дає підстав вважати, що дане судно причетне до пошкодження оптичного кабелю. Розслідування триває, зокрема з'ясовуються обставини, за яких було пошкоджено кабель.

Нагадаємо, пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю також розслідують у Фінляндії.

У середу, 31 грудня, поліція затримала вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою в пошкодженні телекомунікаційного кабелю, що проходить через Фінську затоку від Гельсінкі до Естонії.