В полиции Латвии назвали версию того, что могло вызвать повреждение кабеля в Балтике

Государственная полиция Латвии не исключает, что повреждение оптического кабеля Паланга (Швянтойи) – Лиепая в Балтийском море могло быть вызвано погодными условиями, однако говорить о настоящих причинах происшествия пока рано.

Об этом сообщили агентству LЕТА в Госполиции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Сейчас в Госполиции ожидают информацию от конкретного предприятия о характере повреждения кабеля и возможном размере ущерба.

"Необходимо установить причины повреждения кабеля – было ли оно преднамеренным или, возможно, произошло под влиянием погодных условий или других факторов. Именно это сейчас расследуется в рамках уголовного процесса", – пояснили в полиции.

Как сообщил в понедельник вечером телеканал TV Kurzeme, судно, которое изначально подозревалось в возможном повреждении кабеля в Балтийском море, принадлежит Норвегии и называется Silver Copenhagen.

Как сообщалось, данные Госполиции в настоящее время не указывают на то, что судно в Лиепайском порту связано с повреждением оптического кабеля в Балтийском море. Как сообщили агентству LЕТА в отделе общественных отношений Госполиции, вчера вечером полиция завершила работу на судне, которое подозревалось в возможном повреждении кабеля.

В ходе процессуальных действий полицейские осмотрели судно и якорь, изучили техническое оборудование и журналы, а также допросили нескольких человек. Экипаж судна сотрудничал с полицией, добровольно предоставляя всю необходимую для расследования информацию.

На данный момент полученная информация не дает оснований считать, что данное судно причастно к повреждению оптического кабеля. Расследование продолжается, в частности выясняются обстоятельства, при которых был поврежден кабель.

Напомним, повреждение подводного телекоммуникационного кабеля также расследуют в Финляндии.

В среду, 31 декабря, полиция задержала грузовое судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки до Эстонии.