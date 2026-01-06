У МЗС пояснили представнику Чехії, що очікують поваги у відносинах

Заступник глави МЗС України Олександр Міщенко під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Чехії в Україні Беньяміном Жигою зазначив, що українсько-чеське стратегічне партнерство далі має зберігати засади взаємної поваги і гідності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Укрінформ".

Тихий поінформував, що зустріч українського і чеського дипломатів відбулась у понеділок, 5 січня, у МЗС України у контексті вчорашньої зустрічі глави МЗС Чехії Петра Мацінки з послом України Василем Зваричем.

"Йшлося про важливість конструктивного підходу до українсько-чеського стратегічного партнерства, яке має взаємовигідну основу і далі має зберігати засади взаємної поваги і гідності", – зазначив речник МЗС.

Він додав, що українська сторона очікує на активізацію двостороннього діалогу, зокрема на рівні глав МЗС.

"Невдовзі запланована телефонна розмова міністрів, від якої ми очікуємо конструктиву та правильних результатів для двосторонніх відносин", – зауважив Тихий.

Нагадаємо, глава дипломатичного відомства Чехії зустрівся з послом України Василем Зваричем після того, як український дипломат розкритикував антиукраїнські заяви у новорічному виступі спікера Палати депутатів Томіо Окамури.

Мацінка заявив, що не вважає за доречне, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних чиновників Чеської Республіки.

На думку прем’єра Чехії Андрея Бабіша, Зварич своєю критикою вийшов за межі дипломатичного етикету.

Глава МЗС України Андрій Сибіга раніше став на захист Зварича.