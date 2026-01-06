В МИД объяснили представителю Чехии, что ожидают уважения в отношениях

Заместитель главы МИД Украины Александр Мищенко во время встречи с временным поверенным в делах Чехии в Украине Беньямином Жигой отметил, что украинско-чешское стратегическое партнерство дальше должно сохранять основы взаимного уважения и достоинства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналистам представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает "Укринформ".

Тихий сообщил, что встреча украинского и чешского дипломатов состоялась в понедельник, 5 января, в МИД Украины в контексте вчерашней встречи главы МИД Чехии Петра Мацинки с послом Украины Василием Зваричем.

"Речь шла о важности конструктивного подхода к украинско-чешскому стратегическому партнерству, которое имеет взаимовыгодную основу и дальше должно сохранять основы взаимного уважения и достоинства", – отметил спикер МИД.

Он добавил, что украинская сторона ожидает активизации двустороннего диалога, в частности на уровне глав МИД.

"Вскоре запланирован телефонный разговор министров, от которого мы ожидаем конструктива и правильных результатов для двусторонних отношений", – отметил Тихий.

Напомним, глава дипломатического ведомства Чехии встретился с послом Украины Василием Зваричем после того, как украинский дипломат раскритиковал антиукраинские заявления в новогоднем выступлении спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.

Мацинка заявил, что не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных чиновников Чешской Республики.

По мнению премьера Чехии Андрея Бабиша, Зварич своей критикой вышел за рамки дипломатического этикета.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее встал на защиту Зварича.