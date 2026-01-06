Частина Праги у морози залишилась без тепла

Тисячі домогосподарств у районі чеської столиці Прага 4 з ранку вівторка залишились без тепла через пошкодження теплопроводу – постачання може бути відновлено до півночі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Novinky.

За інформацією мерії, пошкодження теплопроводу сталося на перехресті вулиць Псарська і Охрадна в районі Міхле, причому наслідки аварії відчутні "в значній частині району Прага 4".

Без постачання тепла залишилися загалом декілька міських районів.

"За повідомленням диспетчера Pražské teplárenské (PTAS), відновлення постачання очікується у вівторок, 6 січня 2026 року, до півночі, але час може змінитися", – повідомила рада району Прага 4, в якому проживає понад 135 тисяч людей.

Чехія зараз переживає морозні дні, коли вночі температура опускається нижче -10 градусів за Цельсієм і вдень не піднімається вище нуля.

Як повідомлялося раніше, 5 січня через снігопад у Нідерландах не курсували міжнародні поїзди Eurostar.

Зимова буря порушила авіаперевезення та залізничний рух також у Британії.

У литовській столиці Вільнюсі снігопад також призвів до масштабних скасувань рейсів, його називають найбільшим за останні 15 років.