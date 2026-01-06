Часть Праги в морозы осталась без тепла

Тысячи домохозяйств в районе чешской столицы Прага 4 с утра вторника остались без тепла из-за повреждения теплопровода – подача может быть восстановлена до полуночи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Novinky.

По информации мэрии, повреждение теплопровода произошло на перекрестке улиц Псарская и Охрадна в районе Михле, причем последствия аварии ощутимы "в значительной части района Прага 4".

Без подачи тепла остались в целом несколько городских районов.

"По сообщению диспетчера Pražské teplárenské (PTAS), возобновление подачи ожидается во вторник, 6 января 2026 года, до полуночи, но время может измениться", – сообщил совет района Прага 4, в котором проживает более 135 тысяч человек.

Чехия сейчас переживает морозные дни, когда ночью температура опускается ниже -10 градусов по Цельсию, а днем не поднимается выше нуля.

Как сообщалось ранее, 5 января из-за снегопада в Нидерландах не курсировали международные поезда Eurostar.

Зимняя буря нарушила авиаперевозки и железнодорожное движение также в Британии.

В литовской столице Вильнюсе снегопад также привел к масштабным отменам рейсов, его называют крупнейшим за последние 15 лет.