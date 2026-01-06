На западе Литвы объявили чрезвычайное положение из-за снегопадов

Власти Плунгского района на западе Литвы во вторник официально объявили чрезвычайное положение после рекордного снегопада за последние несколько дней, который вызвал масштабные нарушения жизнедеятельности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Мэр Плунгского района Аудриус Клишонис в понедельник сообщил, что это решение позволит муниципалитету получить дополнительное финансирование для преодоления проблем, вызванных суровой зимней погодой.

"Это решение было необходимо, чтобы мы могли использовать дополнительные средства на закупку услуг по уборке снега и других связанных мероприятий", – сказал Клишонис.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, наибольшие снегопады последних дней зафиксированы на западе страны. Особенно значительные осадки выпали в Плунгском районе, где высота снежного покрова в отдельных местах достигала около 50 сантиметров, что является одним из самых высоких показателей в регионе за последние годы.

Синоптики прогнозируют, что погодные условия в ближайшее время будут оставаться подобными, хотя в течение недели ожидается постепенное снижение температуры. Во вторник небо будет облачным, вероятны дополнительные осадки.

Школы Плунгского района в воскресенье решили перейти на дистанционное обучение как минимум на два дня на этой неделе.

