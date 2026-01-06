Фріланд, призначена радницею Зеленського, залишить парламент Канади

Христя Фріланд, яку Володимир Зеленський призначив своєю радницею з економічного розвитку, оголосила, що залишить посаду спецпредставника прем’єра Канади з питань відбудови України та своє місце у парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", Фріланд написала у соцмережі Х.

Фріланд наголосила, що, приймаючи посаду радниці президента України на безоплатній основі, вона залишить свою посаду спеціального представника прем'єр-міністра з питань відбудови України.

"У найближчі тижні я також залишу своє місце в парламенті. Я хочу подякувати своїм виборцям за багаторічну довіру до мене. Я дуже вдячна за те, що мала честь бути вашим представником", – написала Фріланд.

Володимир Зеленський 5 січня призначив Христю Фріланд позаштатною радницею з питань економічного розвитку.

Фріланд обіймала впливові посади в уряді Канади майже безперервно з 2015 року, відколи в країні до влади прийшла її Ліберальна партія.

Вона, серед іншого, стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади в уряді експремʼєра Джастіна Трюдо, а згодом – віцепремʼєркою. У період з 2017 по 2019 рік очолювала Міністерство закордонних справ Канади.

У вересні 2025 року Фріланд пішла з уряду і стала спецпредставницею Канади з питань відбудови України.

Канадський прем’єр Марк Карні заявив, що Фріланд має "унікальну кваліфікацію" для роботи на посаді радниці з питань економічного розвитку президента України.