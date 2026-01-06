Фриланд, назначенная советницей Зеленского, покинет парламент Канады

Христя Фриланд, которую Владимир Зеленский назначил своим советником по экономическому развитию, объявила, что оставит должность спецпредставителя премьера Канады по вопросам восстановления Украины и свое место в парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Фриланд написала в соцсети Х.

Фриланд отметила, что, принимая должность советника президента Украины на безвозмездной основе, она оставит свою должность специального представителя премьер-министра по вопросам восстановления Украины.

"В ближайшие недели я также оставлю свое место в парламенте. Я хочу поблагодарить своих избирателей за многолетнее доверие ко мне. Я очень благодарна за то, что имела честь быть вашим представителем", – написала Фриланд.

Владимир Зеленский 5 января назначил Христю Фриланд внештатным советником по вопросам экономического развития.

Фриланд занимала влиятельные должности в правительстве Канады почти непрерывно с 2015 года, с тех пор как в стране к власти пришла ее Либеральная партия.

Она, среди прочего, стала первой женщиной на посту министра финансов Канады в правительстве экс-премьера Джастина Трюдо, а затем – вице-премьером. В период с 2017 по 2019 год возглавляла Министерство иностранных дел Канады.

В сентябре 2025 года Фриланд ушла из правительства и стала спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины.

Канадский премьер Марк Карни заявил, что Фриланд имеет "уникальную квалификацию" для работы на должности советника по вопросам экономического развития президента Украины.