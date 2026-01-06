В ЄС підтримали Данію і Гренландію на тлі заяв Трампа

Європейський Союз засвідчує солідарність з Данією та Гренландіє на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо бажання контролювати острів.

Про це, як пише "Європейська правда", сказала речниця Європейської комісії Анітта Гіппер на брифінгу.

Речниця зазначила, що ЄС незмінно дотримується принципів територіальної цілісності та суверенітету щодо Гренландії.

"Ці принципи є ключовими не тільки в очах Європейського Союзу, але й в очах народів усього світу. Ми хотіли б засвідчити нашу незмінну солідарність з Данією і, звичайно, з народом Гренландії", – сказала речниця Єврокомісії.

Коментуючи спільну заяву семи країн Європи щодо долі Гренландії, Гіппер зауважила, що для ЄС пріоритетним залишається питання співпраці з союзниками щодо безпеки в Арктиці.

"Вони (лідери країн – ред.) чітко висловили свою позицію щодо нашої підтримки територіальної цілісності Гренландії, щодо необхідності співпраці з нашими союзниками, зі США, для забезпечення підтримки та безпеки в усьому арктичному регіоні. І в цьому плані США є важливим партнером", – додала речниця.

Надаємо, президент США Дональд Трамп в останніх інтерв’ю після операції США у Венесуелі знову заявив про бажання контролювати Гренландію.

Заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що "ніхто не буде воювати з США" за майбутнє Гренландії.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.