В ЕС поддержали Данию и Гренландию на фоне заявлений Трампа

Европейский Союз заявляет о солидарности с Данией и Гренландией на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании контролировать остров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказала пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер на брифинге.

Пресс-секретарь отметила, что ЕС неизменно придерживается принципов территориальной целостности и суверенитета в отношении Гренландии.

"Эти принципы являются ключевыми не только в глазах Европейского Союза, но и в глазах народов всего мира. Мы хотели бы засвидетельствовать нашу неизменную солидарность с Данией и, конечно, с народом Гренландии", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Комментируя совместное заявление семи стран Европы о судьбе Гренландии, Гиппер отметила, что для ЕС приоритетным остается вопрос сотрудничества с союзниками по безопасности в Арктике.

"Они (лидеры стран – ред.) четко выразили свою позицию относительно нашей поддержки территориальной целостности Гренландии, относительно необходимости сотрудничества с нашими союзниками, с США, для обеспечения поддержки и безопасности во всем арктическом регионе. И в этом плане США являются важным партнером", – добавила пресс-секретарь.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последних интервью после операции США в Венесуэле вновь заявил о желании контролировать Гренландию.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что "никто не будет воевать с США" за будущее Гренландии.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.