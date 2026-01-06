Британия призвала X Маска решить проблему порнографического контента, созданного ИИ

Во вторник, 6 января, Великобритания призвала социальную сеть X американского миллиардера Илона Маска срочно решить проблему распространения интимных дипфейк-изображений.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Эти комментарии появились после сообщений о том, что встроенный в X чат-бот Grok на базе искусственного интеллекта распространял огромное количество изображений женщин и несовершеннолетних в чрезвычайно откровенной одежде.

В частности, 4 января стало известно, что британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom расследует, не нарушает ли соцсеть X Закон о безопасности в интернете.

Поэтому на следующий день министр технологий Великобритании Лиз Кендалл заявила, что этот контент "абсолютно ужасен", и призвала платформу принять немедленные меры.

"Никто не должен переживать испытания, видя в интернете интимные дипфейки о себе. Мы не позволим распространения этих унизительных изображений, которые непропорционально направлены против женщин и девушек", – акцентировала министр.

Кендалл подчеркнула, что X "должен срочно решить эту проблему".

Недавно писали, что французский парламент 19 января начнет дебаты по законопроекту о запрете онлайн-платформам предоставлять любые "услуги социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет" с 1 сентября 2026 года.

Законопроект был внесен депутатами, преимущественно из партии президента Эмманюэля Макрона, 18 ноября.

Ранее Макрон поддерживал запрет социальных сетей для детей до 15 лет и отмечал, что документ может быть рассмотрен парламентом "уже в январе".

Инициатива приобрела актуальность на фоне трагической истории 15-летнего Клемента из северо-западного региона Бретань, который в 2024 году покончил с собой, прыгнув с моста.

Мать подростка в декабре 2025 года подала иск против нескольких крупных соцсетей, включая TikTok и Meta, обвиняя их алгоритмы в распространении контента, который привел к смерти сына.