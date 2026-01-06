Канада направляє делегацію до Гренландії на тлі резонансних заяв Трампа

Генерал-губернаторка Канади Мері Саймон та міністерка закордонних справ країни Аніта Ананд відвідають Гренландію на початку лютого на тлі резонансних заяв американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомив у вівторок, 6 січня, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, цитує AP, передає "Європейська правда".

Візит відбудеться на тлі того, як Трамп знову заявив, що хоче взяти під контроль Гренландію.

Відтак очікується, що Ананд і Саймон, яка має інуїтське походження, відкриють консульство в Нууку. Зауважимо, на Гренландії проживає близько 56 тисяч людей, переважно інуїтів.

"Майбутнє Гренландії та Данії вирішують виключно жителі Данії", – заявив Карні під час зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у посольстві Канади в Парижі.

Саймон стала першою генерал-губернаторкою Канади з корінного населення в 2021 році, а раніше обіймала посаду посла Канади в Данії. Генерал-губернатор є представником британського короля як глави держави.

Нагадаємо, президент США в останніх інтерв’ю після операції США у Венесуелі знову заявив про бажання контролювати Гренландію.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози.

А Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.