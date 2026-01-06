Канада направляет делегацию в Гренландию на фоне резонансных заявлений Трампа

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон и министр иностранных дел страны Анита Ананд посетят Гренландию в начале февраля на фоне резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил во вторник, 6 января, премьер-министр Канады Марк Карни, цитирует AP, передает "Европейская правда".

Визит состоится на фоне того, как Трамп вновь заявил, что хочет взять под контроль Гренландию.

Поэтому ожидается, что Ананд и Саймон, которая имеет инуитское происхождение, откроют консульство в Нууку. Отметим, на Гренландии проживает около 56 тысяч человек, преимущественно инуитов.

"Будущее Гренландии и Дании решают исключительно жители Дании", – заявил Карни во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредерриксен в посольстве Канады в Париже.

Саймон стала первой генерал-губернаторшей Канады из коренного населения в 2021 году, а ранее занимала должность посла Канады в Дании. Генерал-губернатор является представителем британского короля как главы государства.

Напомним, президент США в последних интервью после операции США в Венесуэле вновь заявил о желании контролировать Гренландию.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы.

А Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.