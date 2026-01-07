ЗМІ: у Європі радяться, як далі реагувати на зазіхання Трампа на Гренландію

Ключові європейські держави активно напрацьовують план, як далі реагувати на зазіхання президента США Дональда Трампа на Гренландію, територію Данії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Група європейських країн, включно з Францією та Німеччиною, активно консультуються щодо плану дій у разі, якщо заяви Трампа про прагнення контролювати Гренландію перейдуть у дії.

Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро публічно сказав про такі взаємодії і повідомив, що планує обговорювати ситуацію під час зустрічі з німецьким і польським колегами ввечері у середу.

"Ми збираємося діяти, але хочемо діяти разом з нашими європейськими партнерами", – сказав він в ефірі France Inter.

Також він сказав, що держсекретар США у розмові з ним виключив повторення "венесуельського сценарію" у Гренландії.

Джерело в уряді Німеччини повідомило агентству, що Німеччина теж "тісно співпрацює з іншими європейськими державами та Данією щодо подальших кроків".

Неназваний європейський високопосадовець на умовах анонімності розповів, що Данія має очолити зусилля з координації відповіді, і "ще має повідомити європейським союзникам, на яку конкретну підтримку вони розраховують".

Нагадаємо, після блискавичної операції США у Венесуелі Трамп знову активно заговорив про прагнення контролювати Гренландію, а речниця Білого дому заявила, що для цього не виключений і силовий сценарій.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО. На підтримку Данії висловилися багато європейських столиць.

Данія та Гренландія вимагають переговорів з держсекретарем США Марко Рубіо.

