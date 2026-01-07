СМИ: в Европе совещаются, как дальше реагировать на посягательства Трампа на Гренландию

Ключевые европейские государства активно разрабатывают план, как дальше реагировать на посягательства президента США Дональда Трампа на Гренландию, территорию Дании.

Группа европейских стран, включая Францию и Германию, активно консультируются по поводу плана действий в случае, если заявления Трампа о стремлении контролировать Гренландию перейдут в действия.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро публично сказал о таких взаимодействиях и сообщил, что планирует обсуждать ситуацию во время встречи с немецким и польским коллегами вечером в среду.

"Мы собираемся действовать, но хотим действовать вместе с нашими европейскими партнерами", – сказал он в эфире France Inter.

Также он сказал, что госсекретарь США в разговоре с ним исключил повторение "венесуэльского сценария" в Гренландии.

Источник в правительстве Германии сообщил агентству, что Германия тоже "тесно сотрудничает с другими европейскими государствами и Данией относительно дальнейших шагов".

Неназванный европейский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности рассказал, что Дания должна возглавить усилия по координации ответа, и "еще должна сообщить европейским союзникам, на какую конкретную поддержку они рассчитывают".

Напомним, после молниеносной операции США в Венесуэле Трамп снова активно заговорил о стремлении контролировать Гренландию, а пресс-секретарь Белого дома заявила, что для этого не исключен и силовой сценарий.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО. В поддержку Дании высказались многие европейские столицы.

Дания и Гренландия требуют переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

