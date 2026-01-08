Орбан переконує угорців, що через Україну в них заберуть 2 бонусні пенсії на рік

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через фінансову підтримку Євросоюзом України на наступні 10 років угорські пенсіонери втрачатимуть щорічно дві пенсії.

Про це він написав у четвер на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Орбан стверджує, що Україна просить на наступні 10 років стільки грошей, що "з них можна було б виплачувати угорські пенсії протягом 40 років або всі сімейні допомоги протягом 60 років". За його словами, йдеться про "800 мільярдів євро, які український прем'єр-міністр хоче отримати від Брюсселя, а вони – від нас".

"На вчорашньому засіданні уряду ми заслухали доповідь (міністра у справах ЄС) Яноша Бока про те, як брюссельці розподілять ці 800 мільярдів євро і з чого вони створять для цього забезпечення. Результат є досить жахливим. Брюссельські укази скасували б 13-ту і 14-ту пенсійні виплати, скасували б сімейні допомоги і обклали б угорських платників податків прогресивним податком на доходи. Все це для того, щоб було з чого оплатити українські комунальні витрати", – заявив Орбан.

"Ось цього ми, угорці, не хочемо! Ми оприлюднюємо звіт міністра Боки, тому що угорські сім'ї мають право знати, який план хочуть нав'язати їм у Брюсселі. А в квітні вони зможуть вибрати між шляхом до Брюсселя і шляхом до миру", – додав Орбан.

В Угорщині 13-та пенсія є офіційною державною виплатою, яку пенсіонери отримують на додаток до щомісячних пенсій, зазвичай у лютому. В листопаді 2025 року уряд Орбана заявив, що планує запровадити також 14-ту пенсію – вочевидь, у спробі завоювати прихильність пенсіонерів напередодні парламентських виборів цієї весни.

Критики бонусних пенсій в Угорщині стверджують, що ці виплати є фінансово нестійкими, політично мотивованими, оскільки фактично є підкупом виборців, та перешкоджають довгостроковій економічній стабільності.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.

На початку року Орбан попросив угорців проголосувати за його партію, аби Угорщина не опинилась втягненою у війну.