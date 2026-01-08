Орбан убеждает венгров, что из-за Украины у них заберут 2 бонусные пенсии в год

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за финансовой поддержки Евросоюзом Украины на следующие 10 лет венгерские пенсионеры будут терять ежегодно две пенсии.

Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Орбан утверждает, что Украина просит на следующие 10 лет столько денег, что "из них можно было бы выплачивать венгерские пенсии в течение 40 лет или все семейные пособия в течение 60 лет". По его словам, речь идет о "800 миллиардах евро, которые украинский премьер-министр хочет получить от Брюсселя, а они – от нас".

"На вчерашнем заседании правительства мы заслушали доклад (министра по делам ЕС) Яноша Бока о том, как брюссельцы распределят эти 800 миллиардов евро и из чего они создадут для этого обеспечение. Результат является достаточно ужасным. Брюссельские указы отменили бы 13-ю и 14-ю пенсионные выплаты, отменили бы семейные пособия и обложили бы венгерских налогоплательщиков прогрессивным налогом на доходы. Все это для того, чтобы было чем оплатить украинские коммунальные расходы", – заявил Орбан.

"Вот этого мы, венгры, не хотим! Мы обнародуем отчет министра Боки, потому что венгерские семьи имеют право знать, какой план хотят навязать им в Брюсселе. А в апреле они смогут выбрать между путем в Брюссель и путем к миру", – добавил Орбан.

В Венгрии 13-я пенсия является официальной государственной выплатой, которую пенсионеры получают в дополнение к ежемесячным пенсиям, обычно в феврале. В ноябре 2025 года правительство Орбана заявило, что планирует ввести также 14-ю пенсию – очевидно, в попытке завоевать расположение пенсионеров накануне парламентских выборов этой весной.

Критики бонусных пенсий в Венгрии утверждают, что эти выплаты являются финансово неустойчивыми, политически мотивированными, поскольку фактически являются подкупом избирателей, и препятствуют долгосрочной экономической стабильности.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.

В начале года Орбан попросил венгров проголосовать за его партию, чтобы Венгрия не оказалась втянутой в войну.