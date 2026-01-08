ЗМІ: Польща висуне звинувачення росіянину через крадіжку з бібліотек цінних стародруків

Польська прокуратура висуне звинувачення власнику московського аукціонного дому, а в минулому експерту Міністерства культури РФ Сергєю Бурмістрову за торгівлю викраденими стародруками з бібліотеки Варшавського університету.

Про це стало відомо виданню Onet, повідомляє "Європейська правда".

Між груднем 2022 року та жовтнем 2023 року з бібліотеки Варшавського університету було викрадено 78 стародруків російських авторів. Деякі з томів, вартістю мільйони злотих, пізніше опинилися у московському аукціонному домі.

Ключову роль у крадіжках відіграв грузин Михеїл З., який крав цінні книги з читальної зали, де проводив довгі години. Грабіжник швидко подружився з працівниками бібліотеки. Він був балакучим, розповідав анекдоти, міг годинами розмовляти про книги. Він стверджував, що є представником грузинських літературознавців.

Михеїл З. часто виходив на перекури, ховаючи викрадені книги під светром або в сумці. Він ніс їх до туалету, де піднімав накриття в стелі і ховав свою здобич. Після закінчення роботи в читальній залі він йшов до туалету, брав книги і виносив їх назовні.

Коли він крав окремі томи, то кожного разу замінював їх підробленими макетами книг. Працівники бібліотеки сканували лише код, який збігався, і таким чином підробки потрапляли на місце справжніх книг.

Таким чином з бібліотеки Варшавського університету зникло книг на понад 3,8 млн злотих. Серед них – перші видання Пушкіна, Гоголя, Лермонтова та Крилова. Томи доставляли до Мінська, де їх отримував інший учасник злочинної схеми. Оплату Михеїл З. отримував у вигляді криптовалюти.

Розслідування виявило міжнародний вимір операції. Цінні книги також зникли з бібліотек Франції, Німеччини, Чехії, Австрії, Нідерландів та країн Балтії. Загалом із європейських колекцій зникло 170 творів, більшість з яких – з Польщі.

Михеїла З. було затримано. Він заявляв, що крадіжку книг йому замовив співробітник московського аукціонного дому, який надав йому фальшиві документи та книги, що мали замінити оригінальні видання.

Вісім викрадених стародруків з'явилися у пропозиції російського біржового брокера Litfond. Власником є ​​Сергєй Бурмістров, проти якого польська прокуратура має намір висунути звинувачення.