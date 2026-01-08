СМИ: Польша выдвинет обвинения россиянину за кражу из библиотек ценных старопечатных книг

Польская прокуратура предъявит обвинение владельцу московского аукционного дома, а в прошлом эксперту Министерства культуры РФ Сергею Бурмистрову за торговлю похищенными старопечатными книгами из библиотеки Варшавского университета.

Об этом стало известно изданию Onet, сообщает "Европейская правда".

Между декабрем 2022 года и октябрем 2023 года из библиотеки Варшавского университета было похищено 78 старопечатных книг русских авторов. Некоторые из томов, стоимостью миллионы злотых, позже оказались в московском аукционном доме.

Ключевую роль в кражах сыграл грузин Михеил З., который воровал ценные книги из читального зала, где проводил долгие часы. Грабитель быстро подружился с работниками библиотеки. Он был разговорчивым, рассказывал анекдоты, мог часами разговаривать о книгах. Он утверждал, что является представителем грузинских литературоведов.

Михеил З. часто выходил на перекуры, пряча похищенные книги под свитером или в сумке. Он нес их в туалет, где поднимал накрытие в потолке и прятал свою добычу. После окончания работы в читальном зале он шел в туалет, брал книги и выносил их наружу.

Когда он воровал отдельные тома, то каждый раз заменял их поддельными макетами книг. Работники библиотеки сканировали только код, который совпадал, и таким образом подделки попадали на место настоящих книг.

Таким образом из библиотеки Варшавского университета исчезло книг на более чем 3,8 млн злотых. Среди них – первые издания Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Крылова. Тома доставляли в Минск, где их получал другой участник преступной схемы. Оплату Михеил З. получал в виде криптовалюты.

Расследование выявило международное измерение операции. Ценные книги также исчезли из библиотек Франции, Германии, Чехии, Австрии, Нидерландов и стран Балтии. Всего из европейских коллекций исчезло 170 произведений, большинство из которых – из Польши.

Михеил З. был задержан. Он заявлял, что кражу книг ему заказал сотрудник московского аукционного дома, который предоставил ему фальшивые документы и книги, которые должны были заменить оригинальные издания.

Восемь похищенных старопечатных книг появились в предложении российского биржевого брокера Litfond.

Владельцем является Сергей Бурмистров, против которого польская прокуратура намерена выдвинуть обвинения.