СМИ: Мерц примет в Берлине президента Сирии

Немецкий канцлер Фридрих Мерц примет сирийского президента Ахмада аль-Шараа в Берлине через две недели.

Об этом стало известно Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Это будет первый официальный визит сирийского лидера в Германию с момента его вступления в должность после свержения Башара аль-Асада в конце 2024 года.

Аль-Шараа, бывший командир повстанцев, уже встречался с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но еще не встречался с немецким канцлером.

Мерц пригласил аль-Шараа в прошлом году после споров о возможной репатриации сирийцев.

После визита в Дамаск в конце октября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что быстрое возвращение сирийцев невозможно, учитывая масштабы разрушений в стране и продолжающуюся нестабильность.

Позже Мерц заявил, что репатриация будет продолжена: "Гражданская война в Сирии закончилась. Больше нет оснований для предоставления убежища в Германии, поэтому мы можем начать репатриацию".

Германия является домом для около миллиона сирийцев и приняла больше сирийских беженцев, чем любая другая страна ЕС. Лишь небольшая часть из них вернулась в Сирию, где условия жизни все еще остаются тяжелыми.

Ожидается, что переговоры в Берлине будут сосредоточены на финансовой помощи для восстановления страны после 14 лет гражданской войны. Также обсуждается дополнительная поддержка со стороны Федерального агентства технической помощи Германии.

В пятницу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антонио Кошта посетят Дамаск, чтобы встретиться с президентом аль-Шараа. Это будет их первый визит в Сирию при новом правительстве.

Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт ранее заявил, что правительство хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили об убежище, но их заявления отклонили.

Краткосрочные поездки в Сирию также будут приводить к потере права на защиту в Германии для сирийских беженцев.