Оппозиция Гренландии хочет прямого диалога с США без участия Дании

Лидер оппозиции Гренландии, глава партии Naleraq ("Ориентир") Пеле Броберг считает, что Нуук должен самостоятельно провести прямые переговоры с правительством США на фоне резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

Броберг заявил, что оппозиция призывает гренландское правительство "вести диалог с правительством США без участия Дании".

"Ведь Дания своей посреднической деятельностью враждует как с Гренландией, так и с США", – считает он.

В то же время министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт заявила, что Гренландия не может вести прямые переговоры с США без Дании, поскольку это запрещено законом.

"Мы должны уважать закон, и у нас есть правила по решению вопросов в Королевстве", – подчеркнула она.

Напомним, после молниеносной операции в Венесуэле в минувшие выходные президент США Дональд Трамп снова активно заговорил о желании контролировать Гренландию.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец НАТО.

По данным СМИ, в Европе серьезно восприняли заявления и разработают несколько вариантов противодействия захвату Гренландии США, а у Трампа разрабатывают соглашения для реализации его видения Гренландии.